Gaëtan AWA OMGBA

Dans la savane des affaires, le hasard et le brouillard nont pas de place dans la mondialisation. Chaque entreprise sur le marché doit adapter en permanence sa gestion au quotidien de son environnement. La croissance de l'économie africaine depuis plus dune dizaine d'années a boosté l'intérêt des entreprises étrangères et des investisseurs internationaux pour l'Afrique. Grâce au développement rapide et continu des technologies, l'accès à linformation est aujourdhui grandement facilité et constitue sans nul doute lune des caractéristiques majeures de la société qui se crée chaque jour devant nous.



Mais Comment et pourquoi sarrimer à ces nouvelles exigences et développer en conséquence des démarches dIntelligence économique répondant à ses propres besoins ? Comment entrer dans un marché sans une étude approfondie de la consommation, des acteurs et de la législation ? Comment profiler une entreprise locale en l'absence de registre de commerce électronique ? Comment entrer en contact avec les décideurs locaux et impacter leurs décisions ? Comment tisser et sécuriser des partenariats daffaires ? Comment communiquer, manager, et négocier efficacement avec des Africains de l'Ouest et du Centre ?



Gaétan AWA est titulaire dun diplôme en Sciences de Gestion de luniversité de Yaoundé II. Spécialiste de la collecte et de l'analyse des données économiques et sociologiques, il est garant de ladéquation entre les informations recueillies et les exigences du plan de recherche. Son champ daction couvre aussi bien la recherche documentaire que les enquêtes de terrain.



Son métier : vous fournir des informations à forte valeur ajoutée pour vous aider à prendre les meilleures décisions tactiques et stratégiques ; ceci en toute indépendance, afin de garantir le choix de la solution la plus adaptée à votre entreprise et vos besoins.



DERNIÈRES EXPERTISES DÉVELOPPÉES

- Mise en place dun processus maitrisé dIE

- Management de le-réputation

- Veille stratégique

- Études de marchés af