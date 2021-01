Agent commercial chez Assu 2000, premier réseau national de courtage d'assurance au service du particulier. Responsable d'une agence dans les Hauts-de-Seine, je suis chargé de commercialiser des produits d'assurance en IARD et en prévoyance, mais également chargé de la gestion plus approfondie du portefeuille allant de la gestion des sinistres à la gestion des dossiers en instance impayés et toute autre forme de suivi et accompagnement du portefeuille clients.