Gaëtan DHAYER

Conseil, Formation et Recherches :

- Conseil en Analyse de la Valeur et animation d'équipes pluridisciplinaires

- Formation en Analyse Fonctionnelle, Analyse de la Valeur, Management par la Valeur et augmentation des performances (individuelles et collectives, aux niveaux opérationnels, organisationnels et stratégiques)

- Recherches en sciences humaines et technologie (relation homme-technique), sur la relation homme-vivant, l'intelligence collective et les modes de penser en dépassement du paradigme moderne : vers des intelligences systémiques aptes à embrasser la complexité croissante des problématiques contemporaines



Mes compétences :

Conseil et Formation en Analyse fonctionnelle du besoin et Analyse de la valeur.

Recherches fondamentales et impliquées en Sciences humaines (anthropologie de la technique et de la relation au vivant, philosophie)