Gaëtan LE TINEVEZ

Responsable informatique du groupe CONVIVIO (groupe familial de Restauration Collective) depuis 2007.



Depuis 9 ans j'accompagne le groupe dans la définition et la maintenance du SI.



Cette expérience passionnante m'a permis de mettre en place :

- un VPN MPLS de 250 sites

- une architecture virtualisée de 90 serveurs

- des outils dédiés à notre activité (de la conception du cdc à la recette)

- d'administrer des solutions diverses (Sage, Cegid, Kofax, ...)

- de travailler avec différents ERP et sgbd

- mettre en place des outils de BI



L'évolution et le dynamisme du groupe nous offre continuellement de nouveaux challenges à relever.



Mes compétences :

Vmware

Citrix

Visio

Php

Responsable informatique

Microsoft SQL Server

Système d'information

SPIP

BiBOARD

Restauration collective

Bureautique

Administration système

Administration réseaux

Java