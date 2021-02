Gallina VALERIE

Je suis entrée à l'ONERA en 1994, après différentes expériences professionnelles. J'y ai évolué au gré de plusieurs mobilités et promotion interne en 2013 via un passage cadre pour embrasser la fonction de chargée de communication en 2015. En 2020, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre le Département Electromagnétisme et Radar, comme assistante de direction, au plus près des équipes scientifiques.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Communication

Communication interne

Organisation d'évènements

Gestion de projet