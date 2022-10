Gary LE MASSON

Compétences



SEO

Elaboration et mise en œuvre de stratégies de référencement international et géolocalisé

Audits sémantiques, recherche de requêtes initiales annonciatrices de conversions #ZMOT

Mise en oeuvre de stratégies de Content Marketing, rédaction de contenu, comités éditoriaux

Optimisations et structuration sémantique, SEO technique, Linkbaiting et Netlinking de qualité

Création & animation du Cercle SEO, communauté de 1500 experts SEO francophones



WEB ANALYTICS

Expert Google Analytics, identification des KPIs, structuration des sources et des channels

Elaboration de tableaux de bords partagés et rapports personnalisés pour chaque stakeholder

Plans de taggage GTM, déploiement de GTM, continuité de la donnée, Enhanced Ecommerce

Mesure via GA de KPIs business récupérés avec l’API GA au sein d’applicatifs BI

Mesure du ROI, optimisation de l’UX et de la conversion en itératif et en A/B Testing

+Prévisionnels +Automatiques +Suivi comptable des conversions +Segmentation avancée





Formations

Animation de formations internes et externes (Google Analytics, SEO, Content Marketing)



Gestion de projet

Conception, validation, suivi des plannings, animation de comités de pilotage, tests, recettes



Conception Web

Zonings et specs fonctionnelles, structure & navigation, algorithme de recherche interne



SEA & Acquisition

Gestion de campagnes Adwords et Media & mise en place d’Adserver via DoubleClick



CMS

Drupal (Maîtrise) - PrestaShop & Wordpress + WooCommerce (Utilisation avancée)



Langages

HTML5, MySQL, PHP, Python, CSS, JS, Bootstrap, PhpMyAdmin, Apache (Notions)



Bureautique & Design

Pack MS Office 2016, Photoshop, Illustrator, (Maîtrise)



Mes compétences :

SEO

Google Analytics

Ergonomie Web

Drupal

Ms Office 2007

Photoshop

Illustrator

Webmaster Tools

Rédaction Web

PHP

Web Marketing

HTML

Webanalytics

Référencement