Gaston VIDAL

Près de dix ans d 'expérience en tant que Directeur en achats internationaux dans l'industrie automobile (définition et déploiement des stratégies d'achat, gestion des risques fournisseurs, optimisation des flux d'approvisionnement, et mise en œuvre d'une organisation autonome dans un contexte d'acquisition d'entreprise).

Plus de 20 années passées en production (développement produits et procédés, gestion de la qualité, responsabilités d'usines au périmètre EMEA).

Mon parcours professionnel m'a façonné un profil de manager multiculturel capable de mobiliser des équipes à la conduite du changement et à soutenir la croissance de l'entreprise.

Maîtrisant les techniques d'achat et de gestion de production, j'ai complété mon cursus d'ingénieur par un cycle de management stratégique à l'IFG et un programme "Executive Development" au CEDEP de Fontainebleau.