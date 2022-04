Andre KOMAROFF

18 ans de direction générale d’entreprises ou de filiales de groupes (mandataire social)

6 ans de direction commerciale, 19 ans de consulting



Après plusieurs dizaines d'années à la direction de sociétés créées dans l'industrie, le bâtiment et les services, je dirige aujourd'hui une société de conseil et de formation en entrepreneuriat et reprise d'entreprise en Rhône-Alpes.



Généraliste de l’Entreprise - Spécialiste des stratégies de développement et des croissances externes. Intermédiation, cession, transmission, acquisition et reprise d'entreprise.



CREATEUR CONCEPTEUR PILOTE DES PROGRAMMES

« Réussir votre reprise d’entreprise en Rhône Alpes » depuis 2001 : Formation de cadres au management général et aux techniques de reprise d’entreprise. Programme intégrant une étude d’entreprise réelle et du coaching individuel.



"Séminaires dirigeant" : + de 90 chefs d'entreprises formés à la stratégie d'entreprise



"CREERA" Créer ou Reprendre une Entreprise En Rhône-Alpes"



Consultant leader du programme "Stratégie PME" en Rhône-Alpes (REGION RHONE-ALPES-CETIM) - 300 entreprises.



Consultant expert "Fond Régional d'Action d'Urgence"



Consultant expert auprès du Ministère de l'Industrie et des Finances



Domaines d’intervention en formation :



- Stratégie et Prise de décisions,

- Management de l'innovation

- Management et organisation,

- Management et communication,

- Marketing des produits et des services, B to B, B to C

- Techniques de vente et Techniques de Négociation,

- Management des Ressources Humaines.



Domaines d’intervention en Conseil et Accompagnement:

- Analyse stratégique et financière pour les entreprises en crise

- Expertise auprès des entreprises en difficulté avancée,

- Aide à la Réflexion Stratégique et Mise en œuvre de la Stratégie,

- Plan Marketing et Communication

- Plan d’Action Commercial

- Coaching pour Cadre Supérieur et Chef d'entreprise

- Coaching d'équipe dirigeante





PARCOURS PROFESSIONNEL



1973 – 1978 : Directeur Général – (1975-1978) (Sites multiples)

Directeur Commercial. (1973-1975)

Prestations de services aux entreprises et collectivités.

1978 – 1988 : Directeur Général – (Sites multiples)

Ingénierie et prestations de services aux entreprises et collectivités.

1988 – 1991 : Conseil de Direction d’Entreprises.

1991 – 1994 : Directeur Commercial et Marketing (France et International) (Sites multiples)

Produits high-tech & second œuvre du bâtiment 180 p.

Depuis 1994 : Président Directeur Général

Conseil de Direction d’Entreprises.

Stratégie et développement d’Entreprises

Plan et contrôle stratégiques.

Coaching de direction.

Ré ingénierie de la distribution et des réseaux.

Formation au management et à la reprise d’entreprise

Intermédiation et transmission d’entreprises



AUTRES ACTIVITES ET EXPERIENCES



Président de la Fédération nationale des ICG - Management Stratégique

Intervenant IFG - Conseiller de groupe – Cycle ICG

Membre élu à la CCI de LYON – Commission Export.



Mes compétences :

Veille stratégique

Conseil

Marketing

Stratégie d'entreprise

Satisfaction client

Transmission

Management

Formation

Conseil en management

Constitution de groupement de structures/ Cluster

Accompagnement collectif

Groupement & alliances d'entreprises

Construction durable

Développement durable

Accompagnement de dirigeants

Groupement d'entreprises

Organisation