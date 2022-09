Gatien Gildas TSAMBA

est un Jeune entrepreneur... Ou du moins un entrepreneur en puissance !

Gatien Gildas est avant tout un jeune Africain de nationalité Gabonaise, qui est né le 06 septembre 1990 dans la célèbre structure hospitalière du docteur Albert schweitzer de LAMBARENE au GABON. Jeune homme et très motivé, il dira un jour à la suite d’une émission Télé : « je suis passionné des projets d’entrepreneuriat et des rencontres allant dans ce sens ». Intéressé par des partenariats francs et concrets, il est actuellement l’Administrateur principale de la Société Globale Entreprises Jeunes, Créé en 2013 et qui compte à son actif 4 projets d’activités. (Voir Page Globale Entreprises Jeunes sur Facbook, ou sur le site internet).



Détenteur d'un baccalauréat de série B et étudiant en cycle licence pro, il est certifié en 2014 par le programme international Shell Entreprendre de la société Shell Gabon ; et par l’organisation non gouvernementale Junior Achievement Worldwide (J.A Gabon) dans le cadre de la promotion de la création économique et de l’innovation. Ceci après avoir obtenu en 2013 une attestation de formation au programme national de connaissances en entrepreneuriat, (une initiative de la direction des micro-projets des jeunes, qui est une résolution du ministère de la jeunesse Gabonaise, en partenariat avec la COFEJES ‘‘Conférence des ministres de la jeunesse et de la Francophonie’’).



Dans le choix de sa formation universitaire, Gatien Gildas a penché pour une culture relative à sa passion, car il est actuellement en cycle licence Professionnelle à la Faculté de droits et des sciences économique de l'université du Gabon, ou il a opté pour la filière "création, gestion et développement des entreprises", du Département des Sciences Economiques.



Passionné des débats il dira publiquement un jour : « J'aime les débat ! Mais des débats constructifs, d’ordre social et économique ! J'aime autant la vie d'ensemble, de communauté, le vivre ensemble, donc la collectivité ». Mais bien qu’intéressé par le social, il est avant tout un amoureux des affaires. Car pour l’heure, il reste jusqu'ici l’initiateur d’un certain nombre de projet d’entreprise, validé par des promoteurs, des investisseurs, des organismes internationaux, et des établissements financiers.





Mes compétences :

Construction et développement d'idées projets