Gaultier DECHAMBOUX

Curieux, polyvalent et bilingue, je cherche aujourd'hui une mission dont l'objectif est la réalisation de projets ayant un sens et un impact pour l'amélioration de notre monde, que ce soit en les menant directement, en conduisant des études pour les appuyer ou en nouant des partenariats pour leur succès.



Secteurs visés : gouvernance internationale, conseil/recherche privé(e) et/ou public(que), administration scientifique.



Expériences : événementiel, administration territoriale, procédure judiciaire, mesure cadastrale, recensement de la population, entrepreneuriat, diagnostics d'entreprise et études de marché, comptabilité et audit.



Formation : Master Droit-Economie-Gestion.



Mémoires : le statut du G20, les enjeux d'une variation de résultat net sur un accord d'intéressement.



Intérêts : science, histoire, cinéma, tennis, piano, littérature (science-fiction, fantastique), échecs, jeux-vidéos (action/aventure, RPG), politique, randonnée.



Mes compétences :

Expression orale

Analyse de l'activité

Compétences sur Word

Traduction anglais/français

Traduction écrite espagnol/français

Expression écrite

Analyse financière

Compétences sur Powerpoint

Compétences sur Excel

Travail en équipe

Compétences synthétiques

Esprit critique

Sens de l'écoute et des priorités

Analyse sociale

Analyse économique

Audit

RevisAudit

Adobe Dreamweaver

Sage Coala

STATA

Prospection

Comptabilité générale

Gestion administrative

Pédagogie

Marketing

EBP Compta

Analyse juridique

Contrôle de gestion

Étude de marché

Analyse de données