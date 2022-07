Gauthier SAILLARD

Designer produit passionné par l’ensemble des étapes d’un projet, j’ai acquis ces dernières années une grande autonomie, associée à une méthodologie rigoureuse. Ces deux qualités ainsi que l’envie de mener à bien un projet qui me tenait à coeur, m’ont conduit à me lancer dans l’entrepreneuriat pendant un an et demi.

Si la découverte de ce milieu m’a été extrêmement bénéfique, j’aspire désormais à un retour complet à la création et la gestion de projets dans leurs étapes créatives et non commerciales. Oeuvrer à l’aspect créatif et à l’usage d’un produit est pour moi un bonheur qui me rend toujours plus dynamique et créatif dans mon travail.



Mes principales forces sont :

la gestion de projet - la création de concept - le prototypage - la présentation de projet.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que designer produit et suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Sketch up

Rhino 3D

Design

Branding

Innovation

SolidWorks

Adobe InDesign CS6

Entrepreneuriat

Adobe Illustrator CS6

Maquettage

Adobe Photoshop CS6

Keynote

Prototypage

Keyshot