Gaylord VIGNERON

Ingénieur projet / concepteur-développeur en nouvelles technologies au sein de la SSII Cat-Amania que j'ai rejointe en juillet 2011, j'ai un master en ingénierie informatique.



Mes compétences ainsi qu'une veille technologique me permettent d'évoluer régulièrement et de proposer des solutions techniques adaptées pour répondre à un besoin ou résoudre des problèmes.



En tant que développeur j'attache une grande importance à la qualité de code (documentation, respect des règles de programmation, duplication de code, performances...).

Grand amateur et fervent défenseur de la langue de Molière, je possède également de solides connaissances rédactionnelles (orthographe, syntaxe, grammaire...).



Très bon relationnel et une grande autonomie dans le travail.

J'ai le sens des responsabilités, j'aime beaucoup travailler en équipe et apprendre de nouvelles choses tous les jours !



Très bonne connaissance et pratique de Java/Java EE.



Mes principaux langages / outils de programmation sont Java/Java EE, Eclipse RCP, Windev.

J'ai une bonne capacité d'analyse et une bonne connaissance en bases de données (SQL / SGBD Oracle, SqlServer, HyperfileSQL).



Mes compétences :

Java EE

SQL

UML

Oracle

Windev

XML

Hibernate

Maven

XHTML

Java

CSS