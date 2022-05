Vincent COURBOULAY

Après un diplôme d'ingénieur délivré par Polytech'Orléans (ESPEO) et une thèse soutenue en trois ans à l'Université de La Rochelle. J'ai par la suite étais recruté sur deux postes d'ATER à l'Université d'Angers, puis l'année suivante à La Rochelle. Depuis septembre 2004, je suis maître de conférences à l'Université de La Rochelle au département informatique. J'ai été titularisé en septembre 2005. J’étais également recruté à Reims ainsi qu'à Blois.



Depuis la soutenance de ma thèse, j'ai poursuivi une activité de recherche centrée sur l'utilisation de l'information dans des contextes centrés sur l'humain. Je me suis aussi intéressé dans ce contexte au comportement humain à sa capture et son interprétation par des données comportementales explicites et implicites. J'ai étudié les écarts attentionnels par un système de capture et d’analyse de mouvements et du regard.

En parallèle, je suis directeur de la structure qui gère l'enseignement de l'informatique dite transversale sur l'Université de La Rochelle. Cette structure délivre le C2I (certificat informatique et internet)



