Jonathan MOREAU

Récement diplomé d'un Master en ingénierie informatique. Je suis actuellement Ingénieur d'Étude et Développement SAP dans la société Opti-one à Chartres.



Les technologies évoluent tout le temps, il faut se tenir informer afin de de proposer des solutions techniques pour résoudre des problèmes.



Mes langages de programmation sont VB.NET, C#++, PHP, HTML/CSS, JavaScript, SQL.



J'ai une bonne capacité d'analyse et une grande autonomie dans le travail.



Mes compétences :

SQL

PHP

jQuery

Javascript

Java EE

Informatique

.Net

SAP HANA

VB

C#

SDK SAP Business One

Crystal Reports