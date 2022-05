Tony MARQUIS

Je travaille au sein du group Irium depuis 14 ans. Ce groupe est le premier éditeur européen des ERP, Progiciel de Gestion Intégrée, dans les métiers de la distribution, loueurs et importateurs de machines.



Je suis consultant Sénior au sein d'une équipe 30 personnes qui ne cessent de grandir.



Mon rôle principal étant de mettre en place notre ERP iEnterprise chez nos clients et ensuite de les conseiller pour qu'il puisse améliorer leurs process métiers.



je m'occupe principalement de nos clients à l'export.



Voir un l'historique de mes interventions ci dessous :



En 2019, démarrage de la société Tahiti Bull



EN 2017, démarrage de la société Surmac au Surinam et Guyane Française



En 2017, démarrage de la société Scomat à L'ile Maurice



En 2016, démarrage de la société Parenin en Tunisie



En 2015, démarrage de la société HFF au Madagascar



Tous ces clients sont des dealers Caterpillar ou Multimarques.



Avant 2015, j'étais Analyste programme et j'ai participé à d'autres démarrage pour notre client Hitachi :



En 2008-2009, j'ai été assistant au démarrage de la société Hitachi Australia (450 utilisateurs repartis sur 18 agences sur l'ensemble de l'Australie). je suis parti 2 mois sur site.



En 2011, j'ai été assistant au démarrage de la société Hitachi Dubaï , je suis parti 1 mois sur site



En 2012,j'ai été assistant à la migration de notre ERP de la société Hitachi Malaisie , je suis parti 15 jours sur site.



En 2013,j'ai été assistant à la migration de notre ERP de la société Hitachi Thaïlande , je suis parti 15 jours sur site.



Mes compétences :

BO

Dotnet

Crystal report

Visual Basic 6

VBA

Clearcase

Seagate Crystal Reports

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Office

UML/OMT

SQL

Rational ClearQuest

Rational ClearCase

MySQL

Microsoft Visual Studio

Merise Methodology

Informix

HTML5