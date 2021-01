Journaliste dans le domaine artistique et culturel , cela pour plusieurs titres de la presse en France, en Belgique et en Suisse.

Collaboration à des ouvrages, monographie et catalogue

Co commissaire d'exposition dans le domaine de l'art moderne et contemporain



Mes compétences :

Antiquités

Art

Création

Danse

Dessin

Musique

Opéra

Peinture

Photo

Sculpture

Théâtre

Voyages