J’ai occupé des postes d'assistant en ressources humaines et d’assistant administratif/commercial durant lequel j'ai élargie mes compétences pratique et mes connaissances professionnel. Curieux et attentif, j'apprécie le travail en équipe. En outre, je suis sérieux, motivé et méticuleux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de dossiers

Formateur

Formation

Gestion des compétences

Recrutement

Rigueur

Social