Geoffroy COULON PUECH

Ingénieur de l'INSA de Toulouse, je me suis spécialisé dans les Systèmes de Management Globaux et la Performance Industrielle. A travers mes différentes expériences en Conseil/Audit/Formation et Management d'équipes techniques, j'ai développé les compétences suivantes :



. Management de Projets simples et complexes :

o Gestion des budgets et des ressources

o Pilotage global SQCDPE et gestion des risques

o Management transversal et collaboratif

o Communication



. Accompagnement à l'amélioration de la performance industrielle :

o Lean-Six Sigma (VSM, SMED, KANBAN, VM/5S,...)

o Résolution de problèmes (8D, DMAIC,)

o Maîtrise de la variabilité des processus critiques (SPC, MSA,)



. Accompagnement/Formation au déploiement de Systèmes de Management de la Qualité, Sécurité/Environnement et Systèmes de Management Global :

o Définition des processus et analyse des risques

o Élaboration de tableaux de pilotage (KPIs, BSC, GIMSI,..)

o Gestion des ressources (humaines, matérielles,...)

o Déploiement d'une approche d'amélioration (continue ou de rupture)



. Management hiérarchique et leadership participatif

o Organisation et Communication

o Gestion des parcours et compétences

o Recrutement

o Analyses des risques et prise de décisions