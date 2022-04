George TRIF

Je possède des compétences particulières dans les domaines suivants:

- économie; (comptabilité, management, commerce, tourisme)



- IT:

Compétences informatiques

- Très bonne connaissance de Windows - toutes versions;

- Connaissance approfondie du paquet MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point,

L'accès);

- WinMentor avancée des connaissances, ContabSql, contgen, Dotnext, Ciel, WizSalary.

- Connaissance de Linux;

- Débutant C #;

- Récupérer base de données;

- Remise en état du matériel;

- Dépannage (composants d'installation / suppression / d'essai)

- Back-up / Installation / configuration / administration de divers programmes (MS Office /

diverses applications comptables)

- Assemblée / debug - print / fax.

- Config - modems / root



- langues étrangères:Anglais, Francais,Italien;



Mon aptitudes:

• Travaillant

• Ponctuel

• Capacité à travailler seul

• Dynamique

• Capacité à travailler en équipe

• Capacité à respecter les consignes

• Sens de l’observation

• Sens de l’initiative

• Leadership

• Polyvalent

• Patient

• Persévérant

• Fiable

• Sens des responsabilités

• Bonne capacité d’apprentissage

• Facilité d’adaptation

• Autonome



Organisation



• Bon sens de l’organisation

• Capacité à respecter les délais

• Capacité d’exécution rapide et précise

• Capacité à établir des priorités

• Facilité à comprendre le fonctionnement des machines

• Capacité à créer ses propres outils de travail

• Facilité à mener plusieurs tâches de front

• Sens de la planification

• Capacité d’évaluer une tâche

• Capacité de planifier un agenda, un horaire



Relation interpersonnelle



• Facilité à répondre aux besoins d’un groupe

• Facilité à repérer les difficultés et à les résoudre

• Facilité à travailler avec diverses clientèles

• Capacité à établir les besoins organisationnels

• Capacité à saisir rapidement les besoins

• Aisance à s’adapter à différentes cultures

• Facilité à accepter des points de vue différents

• Facilité à évaluer le potentiel des individus



Communication



• Capacité à communiquer chaleureusement avec les gens

• Facilité à synthétiser et à vulgariser l’information

• Habilité à créer une atmosphère de coopération

• Facilité à susciter la communication

• Capacité à décrire une situation de façon claire et précise

• Facilité à s’exprimer et à se faire comprendre en public

• Capacité à diffuser de l’information

• Capacité de synthèse et d’analyse

• Capacité à apporter une vision nouvelle aux formes traditionnelles

• Aisance à communiquer verbalement et par écrit

• Capacité à répondre rapidement aux besoins de la clientèle



Leadership



• Facilité à diriger une réunion ou une équipe

• Capacité à définir des objectifs

• Facilité à motiver les autres

• Facilité à mener plusieurs tâches de front

• Capacité à prendre rapidement des décisions

• Capacité à superviser le personnel



Administration



• Facilité à calculer rapidement

• Facilité à travailler avec les chiffres

• Capacité à gérer un budget



Condition physique



• Faculté à tolérer la répétition

• Bonne forme physique

• Capacité à travailler sur de longs horaires/variables

• Bonne endurance physique



Esprit de synthèse



• Facilité à rédiger des rapports clairs et précis

• Facilité à écrire de façon claire et concise



Service à la clientèle



• Capacité à communiquer avec les gens

• Sociable

• Grande capacité à accueillir la clientèle avec courtoisie

• Aptitude pour le service à la clientèle



D'autres compétences:



Driving license: Yes



J'ai conscience professionnelle, expérience, enthousiasme, efficacité, sens de l'organisation, fierté du travail bien fait, aptitude de m'entendre avec les autres





