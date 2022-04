Motivateur d’envergure, George Wright s’est distingué comme professeur émérite à l’ÉNAP en offrant une formation spécifique sur la communication, le « coaching » et le leadership. Éminent conférencier depuis 1988, George Wright agit à titre de psychothérapeute et anime des ateliers de développement des compétences humaines dans les entreprises privées, publiques et parapubliques. Préoccupé par l’incidence de l’inconscient dans la détermination des actions humaines et toujours intéressé à scruter les forces intérieures qui animent l’humain, ce chercheur a mis au point un atelier de reprogrammation afin d’apprivoiser et maîtriser les peurs et les phobies pour ainsi faire évoluer les gens vers un mieux être. Sa riche expérience de vie, sa quête incessante de nouvelles connaissances en matière de bien être, son ouverture d’esprit ainsi que l’acuité de son intelligence, font de lui un communicateur exceptionnel entendu au Canada, aux États-Unis, en France et en Suisse.



Deux de mes grandes passions sont la communication et les relations humaines. Je suis dynamique, créatif et j’offre une bonne écoute. Je suis attentif aux besoins spécifiques de chaque individu. Je possède une facilité à vulgariser des sujets qui peuvent paraître complexes à prime abord, et ce, par des exemples adaptés à chaque individu ou groupe d’individus.



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Formation professionnelle

Communication

Coaching