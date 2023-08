Georges ALEXANDRE

Difficile de se faire une idée sur une personne avec une présentation écrite, n'est ce pas ? mais bon je vais essayer de vous montrer dans ces quelques lignes quelques traits de caractère, quelques compétences et surtout quels objectifs me motivent !



Mes collègues me voient comme une personne toujours de bonne humeur, sur qui l'on peut compter, prêt à rendre service et à aider dès qu' il le peut. Je pense en effet que ma réussite professionnelle est liée à celle de mes collègues et à celle de mon équipe. Je préfère être sur de l'esprit d'équipe plutôt que de l'individualisme. Je me félicite de toujours avoir eu et d'avoir une oreille attentive à mes collègues et à mes collaborateurs et d'échanger avec eux en toute transparence (même si parfois il est difficile de dire ou d'entendre certaines choses.)

J'aime faire partager mon savoir: sur de la compétence métier,sur le relationnel via les formations que j'anime. Ma plus grosse fierté professionnelle est d'avoir fait évoluer des collaborateurs, de les avoir accompagner dans leurs projets en interne, mais aussi en externe.



Mais bon, ils me traitent aussi de "psychopathe" (mon épouse aussi d'ailleurs !) Et oui, j'aime que les choses soient bien rangées, que les procédures soient respectées sinon on perd du temps et de l'energie. Mon leitmotiv:Travailler dans la bonne humeur tout en étant rigoureux et professionnel.



17 années de commerce dont 9 en tant que responsable, 17 années de rencontres, de joies ( de sacrées fêtes !!!), de prises de tête aussi. J'ai appris beaucoup de choses sur le RH, le commerce, la formation et j'ai aussi pris quelques claques, mais elles m'ont servies !!! Quand on sait que j'en suis arrivé là sans diplôme dans le commerce ... Comme quoi, avec beaucoup de volonté et d'adaptation, on arrive à tout !



Mon prochain objectif sera de donner une autre direction à ma carrière professionnelle. Tout ce que j'ai appris en management, rh,etc... je souhaite le mettre au service des chercheurs d'emploi via Pôle Emploi ou les agences d'intérims. C'est par vocation que je souhaite aller dans cette voie, elle allie le sens du service, l'accompagnement, la rigueur et tant d'autres valeurs qui me sont vicérales.



Bon, je vais arrêter là sinon on va y passer la journée. J'espère vous avoir fait entrevoir un petit peu de ma personnalité, de mes convictions et de ce qui me motive. à bientôt



Mes compétences :

Entretien de recrutement

Gestion du personnel

Management d'équipe

Plan de formation

Sens du service clientèle avec le sourire et

Suivi de carrières personnalisé

Formateur Vente et relation client

Commerce

gestion compte d'exploitation