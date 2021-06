Georges BERREBI

Une carrière débutée en 1969 chez STRAPEX dans l'industrie de l'emballage et particulièrement spécialisé dans le cerclage (19 ans).



L'appel de l'informatique en 1988 avec la création de la Sté Blue Computer "LENI" et l'invention de la location courte durée de Micro Ordinateur (6 ans).



La création de la Ste BER & BI en 1994 dans la distribution et le service Informatique pour les PME (4 ans).



Je rejoins la société ACE INFORMATIQUE en 1999 au poste de Directeur Commercial (Editeur de solution logiciel pour les métiers de la mode et de l'équipement de la personne)(12 ans).



2010, la retraite, Hé oui, cela n'arrive pas qu'aux autres, cela veux dire aussi plus de temps pour réfléchir et partager mon expérience.