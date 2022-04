Hilario MEDINA

Technologies/Compétences

Langues Anglais, Espagnol

Gestion de projet méthode agile SCRUM.



= > Product Owner production France et Shipping groupe

= > Business analyst Informatique de production

= > manager Equipe Organisation et Suivi des Commandes

= > Chef de projet opérationnel dans le traitement de l'image , photos, livres personnalisés.

= > Consultant formateur chez un éditeur de logiciels dédiés au commerce, gros, détails, ecommerce.

= > Formateur d'utilisateurs aux outils bureautique, traitement de texte, tableurs, bases de données et outils Internet. Maîtrise des logiciels de la suite Office de MICROSOFT.

= > Formateur chez un éditeur de logiciels métier.



Mes compétences :

Qlikview

Business Analyst

Base de données