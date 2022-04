Georges CARRÉ

Je suis Directeur Qualité et Contrôle Interne depuis 2000 au sein de BancTec France. En 2005 j'ai pris aussi la responsabilité de la démarche Développement Durable (DD).



Activité professionnelle,



Actuellement, actuellement retraité depuis depuis octobre 2018, mon expérience professionnelle: Directeur Qualité et Contrôle Interne, membre du comité de direction, en charge de la qualité, du contrôle interne et du DD/RSE pour la mise en place des processus d’entreprise, pour répondre à la politique DD de l'entreprise.

Fort de l’expérience accumulée dans ces différents postes, des remontées du terrain, de l’échange avec les utilisateurs, j’ai une vision transverse de l’entreprise qui me permet aujourd’hui de travailler sur la refonte des processus. J’ai développé un réseau avec les parties prenantes pour lesquelles je suis sollicité pour le partage des connaissances et des bonnes pratiques au travers de séminaires ou de rencontres.

Je poursuis ma mutation professionnelle, il faut tenir compte de l’impact de l’entreprise sur l’environnement pour rendre durable la rentabilité, l'économie des ressources naturelles, la responsabilité sociale de l’entreprise par la mise en place d'une gouvernance. Enfin l’analyse et la méthodologie pour l’aide à la mise en place de la structure organisationnelle.

Je suis parrain de l'association "Nos Quartiers ont des Talents" pour permettre à des jeunes Bac+4 et Bac+5 des quartiers défavorisés de trouver un emploi.

Je suis membre du Club IDF pour le Développement Durable et membre de PME77 et durabilité piloté par Seine et Marne Développement.



Dans le cadre de mes fonctions dans l’entreprise, suite à l’adhésion à l’expérimentation SD21000 en Ile de France en 2005, BancTec a été récompensée dans sa démarche DD:

2006 : Prix Seine et Marne Développement: Innovation managériale et technologique

2007 : Trophée des achats durable CEDAF

2008 : Concours Sociéthica Développement Durable, 1er prix toutes catégories

2009 : Concours Sociéthica Développement Durable, 3ème prix toutes catégories

2010 : Concours Sociéthica Développement Durable, 3ème prix toutes catégories



Activité municipale,



Je suis maire d’une commune de 3197 habitants en Seine et Marne. Le développement durable est au cœur de mes préoccupations, car il doit s’organiser et se mettre en place autour de problématiques complexes comme le respect de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), la mise en place du PLU (Plan Local Urbanisme), l’organisation de la ville par la construction d’un groupe scolaire, de la gestion des déplacements de la ville (1/3 de terres agricoles, 1/3 de forêt , 1/3 d’urbanisation, le tout encerclé par une boucle de la Marne).

Afin de pouvoir maîtriser et être en capacité de prendre en compte ces problématiques, il faut tenir compte de l’impact du renouvellement urbain, de la gestion de l’eau, de la ville et de ses déchets, et d’être en capacité de pouvoir traiter avec les parties prenantes de la ville en construisant un réseau DD.

Depuis 2000 j'ai initié un partenariat avec les BTS électrotechnique du Lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois qui offre une opportunité de formation sur des matériels de qualité à des étudiants tout en bénéficiant de leur travail. Nous y gagnons là un enrichissement mutuel, c’est gagnant-gagnant.



Dans le cadre de mes fonctions municipale, suite à notre engagement pour la démarche DD, la ville de Dampmart a été récompensée en 2012 par l'Association des Maires de l'Ile de France (AMIF) en remportant le 1er prix du "trophée de l'innovation pour l'optimisation énergétique du patrimoine existant".



Mes compétences :

Qualité

Développement durable

Audit

Gestion de projet

Statistiques