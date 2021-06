Catherine OUVRARD

Expérience professionnelle



Laboratoires Expanscience, 1/09/2011-29/02/2012 : Responsable Développement durable (mission 6 mois)



Sonepar, 05/2011-08/2011 : Responsable RSE (stage 3 mois)



PARIS RE/PartnerRe, 11/02/08-ce jour: Chargée de communication externe



Ipsos Group GIE, 1999-2007 : Chargée de communication



Recticel, avril-septembre 1999 : Chargée de communication interne (stage)



FDB Photo Agency, octobre-décembre 1998 : Rédactrice



American University of Paris, septembre 1997-mai 1998 : Professeur de Français Langue Etrangère



Institut Français de Corfou, annexe Ambassade de France à Athènes, mars 1997 : Professeur de FLE (stage)



Groupe Marie Claire Albums, été 1998 : Assistante de Rédaction et publicité









Formation

• Master2 Développement durable et organisations 2010-2011



• DEA Information et Communication 1999



• Maîtrise Français Langue Etrangère 1998



• Maîtrise Anglais, L.L.C.E. 1997

(Lettres, Langues et Civilisations Etrangères)



•

Centres d'intérêt



Santé, environnement, ressources humaines, langues



Mes compétences :

Santé

Communication

Développement durable

Environnement

RSE

Presse