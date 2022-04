Georges CIABRINI

Parcours professionnel :



Depuis septembre 2001 : Responsable comptable chez FUTUR TELECOM (Marseille)



De mai 2001 à septembre 2001 : comptable au cabinet comptable SICIER (Marseille)spécialisé dans le secteur de l'immobilier.



De mai 1998 à mai 2001 : Comptable au CGA PACA (Marseille), centre de gestion agréé et habilité spécialisé dans l'artisanat et plus particulièrement la boulangerie pâtisserie.



Diplômes :



DESCF (diplôme d'études supèrieures comptables et financières) obtenus en 1997

DECF (diplôme d'études comptables et financières) obtenus en 1995



Mes compétences :

Préparation des états financiers aux normes frança

Maîtrise du cycle comptable

 Etablissement des prévisionnels, budgets, cashfl

 Communication avec les autorités fiscales et soc

 Arrêtés des comptes annuels, comptes consolidés

Travail en équipe

Rigueur

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Management