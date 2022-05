Sandrine RONOT

Le Système d'Information est un véritable atout concurrentiel et de croissance pour l'entreprise et pas uniquement un centre de coût.

Le positionnement de la DSI au sein de l'equipe dirigeante, son agilité à mener les transformations en alignement avec la stratégie de l'entreprise, la proximité avec le business et les utilisateurs de nos solutions sont les facteurs clés de réussite pour créer de la valeur.



Mes compétences :

Intégration de progiciel

Maîtrise d'ouvrage

Web

Télécommunications

Management des Systèmes d'Information

Organisation