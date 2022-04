Georget CLAUDE

Après de nombreuses années passées à développer mes compétences techniques dans le domaine des Telco au sein d’un grand groupe, j’ai orienté ma carrière vers le test en 2006 en intégrant une équipe de Tierce Recette Applicative opérant chez l’un des principaux opérateurs en France. Ceci m’a permis de développer les compétences liées à la mise en œuvre d’un projet de tests (certification ISTQB).



En 2010, en me confiant les activités de tests liées aux clients GIE EGP (Entité de Gestion de la Portabilité) et APNF (Association des Plateformes de Normalisation des Flux inter-opérateurs), j’ai pu développer mes compétences managériales, organisationnelles et budgétaires.



Prochainement, je serai amené à prendre d’autres responsabilités. Mes qualités relationnelles, ma communication, ma rigueur, mon engagement seront je le pense un gage de réussite dans cette nouvelle mission comme cela a été le cas avec les nombreux opérateurs ( > 80) avec lesquels j’ai pu travailler ces dernières années.



N’hésitez pas à rejoindre mon réseau.





Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications

Ingénierie