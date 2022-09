Jean-Pierre MARQUESTAUT

Professionnel dans le domaine de l'immobilier, de l'achats/marketing et supply chain depuis 15 ans en France et à l'étranger, je suis quadrilingue (Français, Chinois-mandarin, Anglais, Espagnol).



J'ai pris en charge pendant 3,5 ans la gestion de la famille des périphériques de chauffage/pièces de rechange chez D.S.C Saint-Gobain Bâtiment Distribution France (enseigne Cedeo) en tant que chef de marché, après avoir géré pendant 5 ans le développement de l'activité électricité/luminaire et plomberie chez Outiz.





Mes principales compétences:



Compétences professionnelles :



Management : gestion d'équipes jusqu'à 5 personnes, montée en compétences déquipiers « junior », animation déquipes pluri-disciplinaires/culturelles : logistique, finance, marketing, commerce

Orienté résultats : goût de la performance pro (progression chiffrable sur plusieurs expériences), et perso (ex : sport)

Ténacité : négociation pluriannuelles réussies, pratique marathon

Leadership : gestion de projets transversaux, multi-enseignes, perso : salsa

Entreprenariat : goût pour les projets « start from scratch » (lancement de startup), événementiel





Compétences personnelles :



Flexibilité et adaptabilité : pro : travail en Chine , perso : pratique arts martiaux

Réactivité : pro : lancement denseigne en 11 mois, perso : pratique ping-pong en compétition

Patience : pratique de la parentalité !

Curiosité : goût dapprendre (langues, formations continues, mises à jour informatique)



Recommandations disponibles sur demande



Mes compétences :

Management

Développement de produits commerciaux

Sourcing et négociation en Chine

Achats

Chine

Mandarin