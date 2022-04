Georges CLERCQ

Chercheur indépendant. R&D en optométrie et sciences de la vision, mon objectif est la compréhension et l’amélioration des diagnostics visuels et de mettre à la disposition des professionnels de la vision des produits performants et connectés, sous formes d'applications qui facilitent les examens, évitent les erreurs d'interprétation et déterminent des résultats fiables et précis. Fort de de 20 années d'expérience en technologies médicales en France et à l'étranger. Des appareils pour le diagnostics visuel intégrant la reconnaissance vocale et la synthèse vocale capables de comprendre et d'analyser les questions et les réponses . ( VoicEyes Test (1996).



PresbyTes (2001) Détermine automatiquement la mesure de la correction en vision de près.



Application développé pour la tablette iPad Rétina. Amsler Grid Grid est constitué de 5 grilles conformes aux standards définis par le Pr Amsler. Chaque grille est utilisable à 3 distances d’examen différentes :

30 cm, 35 cm et 40 cm. Elles permettent chacune d’analyser les 20 degrés horizontaux et verticaux de la Macula.

L’application offre plusieurs fonctionnalités pour un usage aisé des grilles d' Amsler :

• Changement de la distance de lecture en cours d’examen.

• Défilement des tests avec le doigt ou le stylet

• Détourage de la zone « aveugle » à l’aide du doigt ou d’un stylet

• Impression depuis une imprimante Wifi Air Print compatible iPad,

du test comportant la zone « aveugle »

• Envoi par e-mail de la grille comportant la zone « aveugle ».













Mes compétences :

