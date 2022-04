Georges COLONNETTE

37 ans marié 1 enfant



Ingénieur Technico-commercial d'Iplus concept et de Cloud Corporation.



Cloud Corporation est spécifiquement dédiée à la recherche et au développement de solutions innovantes WIZZCAD et Presqu'Accident mais pas uniquement.



Iplus Concept est spécifiquement dédiée à la distribution de solutions de CAO basées sur le moteur Intellicad, officiant avec les majors françaises de la construction comme Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayolles et bien d'autres mais aussi dans tous les autres secteurs économiques tels que, l'agro-alimentaire (avec lactalis) et enfin toutes les PME et TPE ayant l'usage de données graphiques pour la création et l'échange de plans toujours au format DWG natif.



Spécialisations : commercial, interlocuteur grands comptes, developpement d'affaires et partenariat d'entreprise



Mes compétences :

Organisation

Négociation

Vente

Management