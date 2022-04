Georges DANIEL

Cadre retraité du groupe Casino, aujourd'hui membre de la commission fruits et légumes de la FCD, administrateur d'INTERFEL, membre de la commission communication à INTERFEL, membre et trésorier d'APRIFEL, membre et trésorier de l'AIB, administrateur du CTIFL et co-président de la commission technique des légumes au CTIFL.

Conseiller municipal de ma commune.

Impliqué depuis 2001 dans le réseau scolaire Jésuites, je suis président de l'association responsable de l'ensemble scolaire Saint-Michel/Sévigné (2000 élèves et étudiants) et membre du conseil national de tutelle d'Ignace de Loyola Éducation.