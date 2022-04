Georges DEDIEU

Forever Business Owner

Forever Living Products est une entreprise de vente directe par réseau avec plus de 9,5 millions de distributeurs à travers 158 pays. Elle réalise plus de 2 milliards de dollars de ventes annuelles et est le leader de la culture, de la fabrication et de la distribution d'aloe vera dans le monde. FOREVER gère l'ensemble du processus de production : des plantations d'aloès jusqu'à la distribution de ses produits en passant par la fabrication, le conditionnement et l'expédition. FOREVER propose une ligne exclusive de produits à base d'Aloe vera, de compléments alimentaires, de soin et de maquillage.

Mes compétences :

Conseil

Finance

Restructuration

Protection Sociale et Financiere

Analyse crédit

Risque de crédit

Credit management

Multi Level Marketing