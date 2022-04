Georges DIAS

Ingénieur- Expert consultant en techniques de ventilations de tunnels routiers, ferroviaires et métros.

Etudes et dimensionnement des ventilateurs, simulations en réseaux incendies.

Tous projets en métalleries, comme passerelle, systèmes d'évacuation, portes sécurité, échelles crinolines,

caillebotis, trappes, gaines de ventilations, ...

Pompes, réseaux incendies, études et dimensionnements.

Eclairages tunnels et métros, études et dimensionnement avec simulations.



Mes compétences :

TCP/IP

HGVs

Cisco Pix Firewall

Audit

ABB

tunnels

Ventilation