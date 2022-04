Georges-Didier FLEURY

Spécialiste SMART TECHNOLOGIE

En charge du développement de la BU Smart chez Itancia.

J'accompagne, je supervise et je soutiens les projets technologiques des actuels et futurs clients de SMART dans toutes les phases de développement, depuis le brain-storming initial en passant par les études, le déploiement et l'accompagnement.

Refonte du Channel revendeurs, animation de ce dernier et demo chez clients finaux Entreprises/éducations

Responsable du développement du Channel éducation chez ITANCIA

- Points Relais SMART : réseau d'information, de documentation, de mise en relation et de formation aux technologies et aux solutions SMART en partenariat avec les CRDP

En tant que Consultant Education j'ai aussi la charge d'étudier et de faciliter l'implémentation de solutions avec les actuels et les futurs clients SMART en partenariat avec le Constructeur.