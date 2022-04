Clotaire DESHAYES

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Conseiller ou de DAF dans une société située en région parisienne ou dans l'ouest de la France.

Mon expérience professionnelle, acquise durant ces 25 dernières années dans des sociétés de différente taille, multi sites et dans des secteurs d’activités diverses tant dans l’industrie que dans le négoce m’a permis d’acquérir des compétences dans la stratégie d'entreprise, le management, le commerce mais aussi dans le contrôle de gestion, la comptabilité, l’informatique et la finance.

Je souhaite mettre à disposition toutes ces connaissances au sein d’une société dans laquelle je puisse être force de proposition et accompagner la direction dans leurs stratégies.





Mes compétences :

Navision

Excel

GESTION

FINANCE

ERP

Management

Organisation

Conseil aux entreprises

Stratégie et Management des Organisations

Conduite de changement

Direction générale

Management de transition

Audit

Contrôle de gestion