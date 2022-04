Georges DO SACRAMENTO

L'assurance d'un résultat optimum en toute sérénité.



Savoir faire:

Gestion de projet de communication web et print

Conception, Etude de faisabilité.

Maîtrise des processus de fabrication

Conseil, recommandation et suivi de fabrication



Valeurs ajoutés:

Sérieux - rigoureux - réactif







Mes compétences :

Conception de packaging, étude de faisabilité

Conseil, recommandation et suivi de fabrication

Comptabilité, gestion

Gestion de projet de communication web et print

Maintenance informatique