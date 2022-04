Georges ESSAMA

Diplomé en Administration des Entreprises (MBA Université Catholique D'Afrique Centrale), et en Finances, je débute ma carrière au suivi marketing et commercial dans la téléphonie et les TIC. SAV, présentations, conseils, prospection, et définition d'offres marketing constituent mon domaine de compétences.



Passionné des TIC, curieux, dynamique, innovateur, fédérateur, respectueux des valeurs louables, jeune, serviable, ambitieux, sociable sont les points qui me caractérisent.



Mes compétences :

Management d'équipes

TIC

Contrôle de gestion

Management commercial

Finance d'entreprise

Créativité

Secourisme/Assistance aux personnes