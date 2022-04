Georges FAHD

Titulaire d'un double diplôme de Master 2 en physique des capteurs et instrumentations, et titulaire d’un doctorat en biomécanique au Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) à Paris accrédité COFRAC (ISO/IEC 17025) et à l'Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Équilibre (IRPHE) à Marseille, Je suis actuellement en recherche d'un poste d’ingénieur en qualification et en instrumentation.

Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans les domaines du suivi d'instrumentation, de la qualification des instruments de mesures et/ou contrôle commande, certification, pilotage et planifications des essais de mesures qui ont aboutis à la création d'une chaîne de référence pour la mesure de la pression artérielle.

Je souhaite valoriser les connaissances et les expertises que j'ai acquises durant mon parcours académique et professionnel dans le domaine pharmaceutique, biomécanique, environnement, nucléaire, et surtout industriels.



Mes compétences :

insturmentation, qualification

Developpement et validation de banc de test

Qualification / certification

Métrologie

Etude et essais clinique

Qualité

Instrumentation