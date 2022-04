Georges FERREIRA

Après une longue expérience réussie en comptabilité, en logistique et en gestion du commerce international, j'ai crée ma propre entreprise et j'ai décidé d'externaliser mes services d'achats et d'approvisionnement en France pour des raisons personnelles mais surtout, pour une commodité de l'environnement économique des affaires, des outils de gestion et de communication toujours disponibles et fiables.



Déclic Business est la plate forme Européenne que j'ai initié pour centraliser les achats et les approvisionnements d'un réseau de distribution de produits de proximité.



Mes compétences :

International

Marketing

Gestion comptable

Artiste Musicien

Import-Export