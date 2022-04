Georges FLOHIC

Administrateur systeme et réseaux sur AS400 IBM ,OS 400 ,CFT/400 . DHCP sur serveurs UNIX / Linux ,Web serveur Apache,NFS (partage fichiers ) , FTP (serveurs fichiers) ,Oracle 8i , My SQL base de donnée, RSH (remote Shell distant) pour Transfert des fichiers /UNIX et SSH (serveur Shell distant) /RFID ( radio fréquence identification électronique) sur plateforme LINUX pour Managing a Custom Shell via Active Directory More Information About The Microsoft RFID Solution .... wirelessly by a reader at high speed and from a distance of several meters.Etude et test NFC( Near Full contact) en identifiant les données sur la carte Bancaire NFC pour accéder au Terminal de paiement digital Biométrique accés par (réseaux veineux du doigt et de la main ) sans composer le code pin individuel auprès des sociétés qui créent, innovent cette technologie NFC /RFID sur les terminaux de paiements par carte à puce intégré et de terminaux Biométriques spécialisés dans ce domaine NFC (Near Field Communication) .Sécurise sur les différents solutions d'authentification ,Test sur les différents logiciels embarqués pour l'Identification, la sécurisation ,l'Authentification biométrique des cartes à puce & Technologie sans contact NFC par différents type d'accès physique visage,faciale ,iris de l'œil,la voix, empreintes digitales (le doigt,la main,réseau veineux du doigt)...Mise en test sur le cryptogramme bancaire carte pour la sécurisation anti -fraude . Recherche sur d'autres Technologies, documente sur l'Onote, Ochips et l'Appli Osnap ,l' innovation nouvelle et Etude en 2015 sur le projet : L'Ophone le matériel indispensable pour choisir dans l'Onote recevoir les 32 choix d'odeurs culinaires(cuisine),par recharge cartouches olfactives ,des parfums connus sur le marché en accord avec les marques de la parfumerie en utilisant le Smartphone NFC qui permet d'envoyer et recevoir des odeurs olfactifs (échappement de fumées ) de l'Ophone par SMS au centre de recherche et Développement Technologie nouvelle à Silicon valley (Californie) près de San José ,Santa Cruz, San Francisco aux États-Unis. Projets d'études d'innovation pour 2017 sur les différents méthodes de paiement virtuelles sans sortir notre carte bancaire par sécurité via des objets connectés (ex:plaque d'immatriculation car),d'utilisation quotidienne en tapant le code pin sur les terminaux de paiement comme sur les smartphones récents actuels sur le marché européenne , les Distributions Hypermarchés ,les groupes de Drive alimentaire,en relation avec les groupes de constructeurs d'automobiles en Europe et aux états- unis à Silicon valley et à Santa Cruz.Projet sur la création des magasins de proximité 100% automatisé sur la technologie RFID , le smartphone est la clé d'entrée dans le magasin et sert pour payer (scan des produits sur RFID et les contrôles passent par la vidéo surveillance. La RFID a sa place dans l'alimentaire, transmettre plus d'informations qu'un code -barre et la date limite de consommation (DLC).RFiD sert l'antivol et faire baisser la démarque incorrecte, les employés gagnent du temps pour les inventaires ou l'encaissement.



Mes compétences :

Migration system AS400 IBM , Iseries

Atlas X400 Messagerie

Internet, Intranet , Extranet

Project Management

Networking

Serveurs Linux/UNIX

E-Commerce

NFC

SSH/RFID/NFC