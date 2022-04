Georges FORZY

De formation initiale agroalimentaire, puis spécialisation dans la qualité/sécurité/environnement;

J'ai acquis de l'expérience dans différents secteurs de l'agroalimentaire :

Mise en place du système de contrôle du tempérage du chocolat chez CADBURY-POULAIN;

Amélioration du système de traçabilité et HACCP dans une PME de transformation du saumon, SAUMEXTRA.



Actuellement en poste au sein du laboratoire du Contrôle Qualité de la société NUTRISET(transformation de produit alimentaire contre la malnutrition sévère) je réalise diverses analyses physico-chimiques et bactériologiques ainsi que le suivi de la stabilité dans le temps des produits finis de la société NUTRISET et de ses partenaires du réseau Plumpy'field.



Mes compétences :

Agroalimentaire

dynamique

Qualité