Georges FRANCIS

Mon expérience commerciale aussi bien en négociation des contrats à l’internationale m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. Régulièrement confronté aux aléas du métier dans le domaine commercial, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie en vue d’obtenir la satisfaction de nos clients et ainsi promouvoir les produits de l’entreprise tout en réalisant l’objectif demande par ma direction.



Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance dès mon retour ou bien avant par un moyen de communication qui vous semble adéquate.



Mes compétences :

Forecasting

Debt Finance > Debt Recovery

Front Office

Audit

Marketing Management

Budgets & Budgeting

Continuous Improvement

Sales Assistance

séminaires Management

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft FrontPage

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word