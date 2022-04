Georges GAUSSERAN

J'ai dirigé et développé des Groupes de distribution comme la chaîne de parfumeries SEPHORA ou la chaîne de prêt à porter féminin MORGAN.



Aujourd'hui j'ai créé un concept d'épicerie fine, salon de thés, restaurant, cave, ustensiles de cuisine, avec comme objectif de développer une chaîne dans le sud de la France.

Quatre points de vente sont ouverts en centre ville d'Aix en Provence.



Nous recherchons du personnel ayant des connaissance (et/ou) en vins, cuisine, thés, etc. ainsi que du personnel pour le service.

D'autre part nous rechechons également des fournisseurs de produits authentiques et originaux.



Nous cherchons également des stagiaires pour traiter des dossiers occasionnels :

site internet, cadeaux d'entreprise, secrétariat, etc....



