Georges GEST

Je suis à la recherche d'un poste début octobre 2020, sur Orléans et environs.

Chargé d'affaires en énergies renouvelables, chef de projet, ingénieur d'études... ma formation à l'INSA et mes trois années d'alternance me garantissent une bonne capacité adaptation et des connaissances solides pour tout ce qui touche à l'énergie (bâtiments, flux, production...)



Mes compétences :

Mensura

Microsoft PowerPoint

Sketch up

Microsoft Excel

AutoCAD

Restaurants

Visual Basic

Pleaides + Comfie

maintenance

Continuous Improvement

Feasibility Studies

Army

Microsoft Office

SketchUp