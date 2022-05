Nicolas LEGRAND

System architecture leader, sw project leader, architecte produit télématique multimédia GPS, voici les responsabilités qui m‘ont été attribuées durant les dernières années chez Magneti Marelli, équipementier automobile pour PSA.

Ces rôles projet majeurs m'ont permis de trouver un emploi en tant que responsable métier projet SW ou chef projet logiciel, dans le médical, à partir du 1er septembre.



Mes compétences :

Global Positioning System

OpenGL

SQL

PC Hardware

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

VxWorks

VRML

VHDL

Tornado

TCP/IP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Project

Microsoft Access

Matlab

Linux

Java

HTML

Ethernet

DOORS

CMMi - Capability Maturity Model Integration

C++

C Programming Language

Apple MacOS

Adobe Photoshop

ART

AM

3D Studio Max