Georges GHOUGASSIAN

Directeur Général des filiales IMC Toys France et RUBIES France/ French managing director of IMC Toys France and RUBIES France

• Managing sales –Marketing-finance-logistic teams

• Founder of IMC Fr subsidiary – Relaunching Rubies Fr since 2008

• Establishing Company strategy (marketing-sales-finance)

• Define annual budget and P/L

• Insure reporting to shares older



IMC Toys (Spain): multinationale , créatrice et fabriquant de jouet, dans le top 15 du marché europeen

www.imc.es

Rubies (USA): leader mondial du déguisement et produits festifs pour enfant et adulte

www.rubies.fr



Mes compétences :

Compte clef

Direction générale

Jouet