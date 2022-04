Georges GNOGBO

Graphiste freelance, je vous propose de mettre mes compétences et ma créativité à votre service pour faire émerger les idées que vous pouvez avoir en matière de communication et les mettre sur le support le plus adéquat et retransmettre le plus possible les valeurs et idéaux que vous souhaiter véhiculer.



Mes compétences vont de la réalisation d'identité visuelle ( logo,cartes de visite), à la maquette 3d (par exemple pour des stands) ou encore a la post production de clip vidéo.. Vous pouvez voir quelques uns de mes travaux sur mon blog en ligne ou n'hésitez pas à me contacter pour toute demande de devis ou autre questions.

http://rocxystyle.blogspot.com/



Mes compétences :

Animation

Art

Création

Illustration

infographiste

Infographiste 2d

Modelling

PAO

Presse

Publicité

Video