Georges GOURMELON

COMPETENCES :



Technicité, approche des questions et du langage technique acquis lors de mes fonctions de technicien supérieur en Vidéo et en Son ;

Très bon sens de l'organisation dans l'élaboration des plans de travail de longs métrages De ces travaux sont ressorties les valeurs professionnelles d'intransigeance et de qualité.

J'ai également abordé, comme Assistant réalisateur, les Grands Directs de prestige.

Ecoute très importante pour mieux connaître mes interlocuteurs, comprendre leurs désirs et répondre à leurs demandes en y apportant mon style.

Le métier de Réalisateur m'a permis d'affermir mes qualités :

- Importante expérience dans le domaine du direct ;

- Connaissance des différentes formes de productions et des tournages : lourdes et légères, film et vidéo, nationale et régionales ;

- Connaissance des outils film et vidéo et de leurs particularités ;



EXPERIENCES :



Avoir réussi un concours de chargé de production m'a permis d'ancrer mes acquis et de me lancer dans quelques aventures d'autoproduction.

Maître de conférences à l’Université des Arts & Lettres de Valenciennes me permet à la fois de rester ancré dans le monde moderne et de pratiquer la pédagogie à travers les questions posées par un public néophyte.

Maîtrise des outils informatiques (Bureautique, Internet, virtuel..)

- Ecriture de scénarii, de documentaires, de récits et de concepts d’émissions.

- Projet de fiction en cours de montage financier.

Depuis 1991 Réalisateur de télévision free-lance

1984 - 1991 Assistant réalisateur à FRANCE3 LILLE PRODUCTIONS :

20 heures de films de fiction avec C. DE CHALLONGES, J-D VERHAEGUE, P. SISSER, A. FARWAGI, P. BOUTRON, R. SAINT-PIERRE, F. DUPONT-MIDY, D. KENT, C. LE HERYSSEY, etc.

50 heures de vidéo enregistrées avec A. TARTA, J. AUDOIR, F. CASSENTI, D. MASSON, etc.

Grands directs : visite du Pape, voyage du Président de la République,

Evénement musicaux (Francofolies, 80 ans de S. Grapelli, événements 1989, etc.)

Pièces de théâtre (Le Saperlo, En attendant Godot)

Evénements sportifs dont Roland Garros tous les ans depuis 1986. Etc.

1976 - 1983 Technicien d'exploitation et de maintenance son à la Radio de France3 "Saint-Pierre et Miquelon".

Technicien d'exploitation et de Maintenance Vidéo, à la Télévision de France3 "Saint-Pierre et Miquelon" : passage du Noir et blanc à la couleur, du film à la vidéo, réception satellite, etc..

Autonomie intégrale, vis-à-vis du matériel, compte tenu de l'éloignement.

1975-1976 Technicien d'exploitation et de Maintenance Vidéo à FRANCE3 Rouen. Deux techniciens vidéo pour l'antenne. Pratique de la mise en lumière, mise en images, maintenance, etc. Développement de mon autonomie naturelle..

1974 Technicien d'exploitation et de Maintenance Vidéo à FRANCE3 Strasbourg. Premiers pas à la découverte d'un outil de production lourde en vidéo mobile.



Mes compétences :

Production

Réalisateur

Video