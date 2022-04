Alain CREVAU

Conseiller Municipal d'Argenteuil - Délégué à la Santé et à l'Hygiène publique

Retraité





------------------------------------------------------

Ancien Chef de Projet - Consultant Certifié SAP R/3 Logistique

Adéquation et paramétrage modules MM, WM et SD intégration PP, PM, FI, CO

Formation, accompagnement, rédaction de documentations orientées utilisateurs

Industries Solutions : IS-Utilities, IS-OIL, IS-PS et IS-Health-Care

-----------------------------------------------------------------

En tant que consultant logistique :



- Réalisation de projets d’implantation SAP R/3 modules MM, WM , SD et IS_UTILITIES ;

- Intégration aux modules connexes PP, PM, SM, FI, CO, PS

- Animation d’ateliers pour l’adéquation générale et détaillée avec les responsables achats, gestion des stocks, gestion commerciale, gestion de production,

- Analyse détaillée par flux achats : DA, commande, cde livraison directe, cde sous-traitance, MRP, approvisionnement sur besoins ventes, besoins production, nomenclatures de fabrication, gestion des stocks, évaluation des fournisseurs, reporting et analyses, contrôle des factures, …

- Analyse détaillée par flux ventes : devis, commandes clients de produits gérés en stock, de produits fabriqués à la commande, de produits de négoce, nomenclature de vente, contrôle de disponibilités, gestion des reliquats, livraison totale et partielle, emballage, facturation, gestion des retours et des avoirs, système d’information commercial, …

- Paramétrage de toutes les fonctionnalités des modules MM et SD, assistance aux développements et application de notes OSS,

- Tests d’intégration et de non régression SAP R/3 (tout modules et IS_U) , via Test Director.

- Rédaction des manuels de conception et documentations utilisateurs,

- Assistance au démarrage, hot-line, coaching, mentoring,

- Maintenance corrective et évolutive de systèmes installés

-----------------------------------------------------------------



En tant que responsable des opérations :



- Affectation des consultants aux missions et projets

- Recherche des consultants en sous-traitance et affectation

- Relation avec les partenaires

- Demande de compétences et sélection des profils proposés, en fonction des projets en cours et à venir

- Négociation des tarifs journaliers et des frais de déplacements éventuels

- Validation des profils avec le responsable du compte client

- Gestion des contrats cadre et documents de mission : ordres de mission, feuilles de route

- Détermination de la stratégie de recrutement avec la Direction

- Définition des postes à pourvoir

- Sélection et analyse des CV en adéquation avec les profils recherchés par le cabinet

- Prise de contact avec les candidats et qualification des compétences lors d’un entretien d’embauche

- Négociation et proposition de salaires (fixe + variable)

- Sélection et gestion des formations nécessaires aux collaborateurs

- Prospection clients grands comptes

- Conception, rédaction de propositions commerciales

- Gestion des bons de commandes, contrats et documents de missions

- Suivi des consultants jusqu’à la fin de leur mission

- Suivi de la facturation clients



Mes compétences :

SAP

Formateur

Directeur de projet

Manager

MOE

Consultant

Chef de projet

ERP

Vente